19 июня, 03:05

В Москве ожидается плюс 25 градусов

День будет преимущественно без осадков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла, в ночь на вторник - до плюс 11 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов. 

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