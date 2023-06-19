Минздрав РФ видит перспективы онлайн-торговли рецептурными лекарствами

Сейчас дистанционно приобрести лекарства можно в Москве, Московской и Белгородской областях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Минздрав России считает перспективной дистанционную продажу рецептурных препаратов и надеется запустить онлайн-торговлю по всей стране. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

"Сейчас [мы] в еженедельном режиме встречаемся с участниками эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Планируем его (эксперимент) полномасштабно запустить в трех регионах, - сказал он. - Мы видим перспективу этого проекта и ставим цель запустить его по всей стране. Когда будут отработаны все организационные технические механизмы, [будем] дальше его тиражировать".

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств начался в Москве, Московской и Белгородской областях 1 марта, он продлится до 1 марта 2026 года. Участие в нем добровольное, к нему подключаются аптеки, у которых есть сайт или договор с маркетплейсом. Они также должны обладать помещениями для хранения сформированных заказов и иметь возможность своевременно и безопасно доставлять лекарства покупателям. Аптеки могут использовать специальные боксы, где соблюдается температурный режим.

Перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи в рамках эксперимента утвердил Минздрав. В список попали антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний. В перечень не включили лекарства, содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.