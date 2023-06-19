Московская медицинская инфраструктура обновится до конца года на 40%

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в городе формируется новый каркас экстренной помощи, в основе которого шесть крупных флагманских центров

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Обновление 40% медицинской инфраструктуры Москвы планируется завершить до конца года, в течение нескольких лет в городе построят и введут в эксплуатацию более 1 млн кв. м новых объектов. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы провели работу беспрецедентного масштаба, до конца года завершится обновление уже 40% медицинской инфраструктуры города. Работает крупнейшая многопрофильная больница в Коммунарке, завершаем тотальную реновацию всех мощностей Боткинской больницы. Завершено строительство мощнейшего онкологического центра имени Логинова, продолжается строительство нового комплекса инфекционной больницы №1, который станет лучшим профильным стационаром в России", - сказала Ракова.

По ее словам, в городе формируется новый каркас экстренной помощи, в основе которого шесть крупных флагманских центров. Это 100 тыс. кв. м новых госпиталей, которые позволят спасать 1 млн пациентов в год. За прошедшие годы всего капитально отремонтировано 44 корпуса больниц.

До конца этого года в городе откроется крупнейший центр травматологии и ортопедии на базе больницы №31. В следующем году запустится новая детская больница святого Владимира. Продолжается также активное строительство нового современного комплекса в Сколково, куда переедет 62-я онкологическая больница. Современные пространства получит 52-я больница, перечислила заммэра.

"В рамках беспрецедентной по своим масштабам программы развития инфраструктуры в течение нескольких лет мы построим и введем в эксплуатацию более 1 мл кв. м новых медицинских объектов", - заключила Ракова.