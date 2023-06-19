В Москве планируют создать центры женского здоровья

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что это позволит повысить качество оказания гинекологической медицинской помощи и обеспечить преемственность служб в медицинском сопровождении пациенток

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы обновляют инфраструктуру службы родовспоможения, женские консультации планируют преобразовать в полноценные центры женского здоровья. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Одним из треков развития станет формирование амбулаторной гинекологической службы, соответствующей лучшим мировым стандартам. В них все будет работать так, чтобы женщины чувствовали заботу о себе. <…> Женские консультации, расположенные ранее в поликлиниках или на первых этажах жилых домов, мы планируем переводить в новые здания. Их постараемся подобрать с учетом транспортной доступности и возможности обеспечения комфортных условий. Женские консультации постараемся преобразовать в полноценные центры женского здоровья", - сказала Ракова.

Она выразила надежду, что это позволит повысить качество оказания гинекологической медицинской помощи и обеспечить преемственность служб в медицинском сопровождении пациенток: от этапа диагностики, терапевтического или, при необходимости, хирургического лечения до реабилитации.

Центры сделают комфортными: с уютными зонами комфортного пребывания и ожидания, игровыми зонами, гардеробом и колясочными. Власти рассчитывают, что на базе центров пациентки смогут пройти основные обследования, не посещая другие медицинские учреждения. Кроме того, будет улучшена маршрутизация: акушеры-гинекологи центров женского здоровья смогут самостоятельно выдавать направления на проведение маммографии или консультации профильных специалистов - кардиологов, неврологов, эндокринологов и так далее - в поликлинику, к которой прикреплена женщина, добавила заммэра.

"Постараемся сделать так, чтобы пациенткам больше не нужно было дополнительно посещать терапевта. Беременных из групп риска по сопутствующим заболеваниям и с риском раннего рождения ребенка будут при малейшем подозрении направлять на наблюдение в роддома, специализирующиеся на соответствующей патологии или на ранних родах", - заключила Ракова.