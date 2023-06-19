В Москве будут расширять области применения компьютерного зрения

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что цифровизация позволяет улучшить качество диагностики и лечения

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы намерены продолжить внедрение компьютерного зрения в здравоохранение, расширяя области его применения. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Высокий уровень цифровизации фактически позволяет нам быстрее двигаться к персонифицированной медицине, дает основу для ее внедрения. <…> Мы точно будем расширять области применения компьютерного зрения. Начнем с эндоскопии, офтальмологии и дерматологии. Планируем использовать искусственный интеллект, чтобы прогнозировать риск возникновения инфаркта или инсульта. Также работаем над сервисами ИИ, которые помогают ставить диагноз на основе данных электронных медкарт, причем в том числе вне рамок приема, то есть проактивно выявлять людей с риском заболеваний и приглашать на обследования. Будем развивать и помощников в постановке диагнозов во флагманских центрах больниц", - рассказала Ракова.

По ее словам, электронная медицинская карта позволяет специалистам собрать всю информацию о пациенте в одном месте с доступом круглосуточно для врача и пациента, а также вести каждого пациента, обеспечивая преемственность лечения между разными структурами системы здравоохранения. Дистанционные консультации уже стали рутинной практикой каждой поликлиники, всего оказано более 2,5 млн телемедицинских консультаций.

Кроме того, в Москве полностью перевели детские поликлиники на ведение исключительно электронных медицинских карт. Переход на безбумажное ведение в ближайшее время ждет и городские стационары. Цифровизация позволяет снять с врача рутинную нагрузку, чтобы он больше времени уделял пациенту. Вместо кипы бумаг - удобный наглядный интерфейс со всей необходимой информацией. На эту задачу работают разные сервисы, добавила заммэра.

"Система поддержки принятия врачебных решений позволяет сократить в 10 раз время на назначение анализов. Голосовой ввод заключений по лучевым исследованиям экономит в среднем 20% времени. Автоматическая расшифровка ЭКГ с помощью ИИ или чат-бот перед приемом врача призваны также сэкономить время специалиста", - подчеркнула Ракова.

Она уточнила, что цифровизация также позволяет улучшить качество диагностики и лечения, поскольку технологии, особенно искусственный интеллект, выступают ассистентом врача, снижая вероятность ошибки. Сервисы компьютерного зрения помогают в среднем анализировать более 3 млн исследований лучевой диагностики в год. А по 95% наиболее распространенных заболеваний ИИ помогает ставить диагноз и уже помог терапевтам поставить свыше 10 млн диагнозов.