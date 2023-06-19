Участникам "Алых парусов" покажут видеооткрытку от школьников Мариуполя

В съемках задействовали более 150 человек

МАРИУПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Школьники Мариуполя записали для выпускников видеопоздравление, сюжет которого дублирует формат фестиваля "Алые паруса". Ролик покажут на празднике в Санкт-Петербурге. Съемки проходили на протяжении нескольких часов в акватории Мариуполя с участием съемочной команды и режиссеров медиахолдинга "Национальная медиа группа", передает корреспондент ТАСС.

Для создания праздничной атмосферы в кадре пирс Мариуполя оборудовали многочисленными прожекторами для светового шоу и устройствами для атмосферных эффектов. В съемках были задействованы более 150 школьников Мариуполя. Главным символом видеопоздравления стала спущенная на воду яхта с алыми парусами.

Видеооткрытку будут транслировать на фестивале "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, который пройдет 24 и 25 июня. Как рассказал ТАСС мэр Мариуполя Олег Моргун, который следил за процессом съемок, город станет не только косвенным, но и непосредственным участником фестиваля, поскольку туда отправились 20 мариупольских школьников.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые организовали для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция прервалась, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга.

Ежегодно шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом посещали более 1 млн человек из разных городов. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник прошел в режиме телевизионной трансляции.