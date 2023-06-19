В районах Татарстана проведут подворовой обход жителей после пожара с семью погибшими

Особое внимание уделят многодетным семьям

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил руководителям районов республики провести подворовой обход и разъяснительные беседы с жителями после пожара, в котором погибли семь человек. Особое внимание будет уделено многодетным семьям, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы Татарстана.

"Накануне, в Тукаевском районе огонь унес жизни семи человек, среди которых четверо детей. Рустам Минниханов поручил главам районов усилить работу по проведению противопожарных мероприятий. В частности, провести подворовой обход и разъяснить жителям необходимость соблюдения мер пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что особое внимание Минниханов поручил уделить многодетным семьям. Профилактические беседы следует проводить системно, а каждая семья должна быть на контроле.

"К профилактике пожаров в быту должны быть привлечены все необходимые службы: МЧС, социального обслуживания, волонтеры", - добавили в пресс-службе.

Пожар произошел днем в воскресенье в деревне Саитово, в результате погибли трое взрослых и четверо детей. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Семья, которая проживала в доме, была неблагополучной. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.