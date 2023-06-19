Более 9 000 домов освободилось от воды в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС

По последним данным, из пострадавших районов сотрудниками МЧС России спасены 2 275 человек, из них более 200 детей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 9,1 тыс. жилых домов и более 60 социальных объектов освободились от воды в Херсонской области, где после прорыва Каховской ГЭС произошло масштабное подтопление территории. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На сегодняшний день от воды освободилось 9 118 жилых домов, 61 социально значимый, административный и инфраструктурный объект. После ухода воды из помещений и с придомовых территорий с целью избежания вспышки инфекционных заболеваний и распространения вирусных инфекций специалисты МЧС России проводят дезинфекционные мероприятия", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, проводится обработка техники, работающей в зоне ЧС, откачивают воду и вывозят мусор. "Всего обработано более 14 тыс. кв. метров", - добавили в ведомстве.

По последним данным, из пострадавших районов сотрудниками МЧС России спасены 2 275 человек, из них более 200 детей. Всего из зоны затопления эвакуированы 8 189 человек, в том числе 583 ребенка и 290 маломобильных граждан. В настоящее время в 23 пунктах временного размещения находятся 1 943 человека, в том числе 583 ребенка и 290 маломобильных граждан. Мероприятия по эвакуации не прекращаются, всех, кто изъявляет желание, перевозят на сушу. Также оказывают адресную помощь тем, кто так и не покинул свои дома: раздают воду и продукты питания.

Утром 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Жертвами ЧП стали 35 человек. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.