Более 1,6 тыс. жителей Херсонской области получили выплаты на 16,3 млн рублей

Как сообщили в силовых структурах региона, в течение суток выплата осуществлена 135 пострадавшим на 1 млн 350 тыс. рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 1,6 тыс. человек получили материальную помощь на 16,3 млн рублей в Херсонской области, где произошел прорыв Каховской ГЭС и масштабное подтопление территории. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в силовых структурах.

"Материальную помощь уже получили 1 635 человек на общую сумму 16 млн 350 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в течение прошедших суток выплата осуществлена 135 пострадавшим на 1 млн 350 тыс. рублей.

11 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо подписал указ о выплатах жителям региона, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций. Ранее он сообщал, что подготовил указ об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС.

Пострадавшие в результате ЧС жители региона смогут получить единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости выплата составит 50 тыс. рублей на человека, а при полной - 100 тыс. рублей. Единовременное пособие для членов семей погибших в результате ЧС составит 1 млн рублей на каждого погибшего. Пособия получившим легкий вред здоровью - 200 тыс. рублей, средний и тяжкий - 400 тыс. рублей.