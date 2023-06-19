Власти Москвы благоустроят заброшенный участок на северо-востоке, где скоро будет метро

Ранее земельный участок площадью 0,172 га планировалось выставить на торги для строительства объекта с бытовым обслуживанием и торговлей, но в итоге его сняли с торгов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Заброшенный участок в московском районе Северный, расположенный недалеко от будущей станции метро "Физтех", будет благоустроен. Об этом сообщает в понедельник Москомстройинвест.

Речь идет о территории на Дмитровском шоссе рядом с домом 165Д, к. 6. "Ранее земельный участок площадью 0,172 га планировалось выставить на торги для строительства объекта с бытовым обслуживанием и торговлей, однако, учитывая мнение префектуры Северо-Восточного округа и управы района Северный, принято решение снять участок с торгов", - сказали в ведомстве, сославшись на председателя комитета Анастасию Пятову.

По ее словам, управа уже начала приводить заброшенный участок в порядок: здесь высажены молодые деревья. "Учитывая, что недалеко от участка скоро появится станция метро, на участке целесообразно провести работы по благоустройству и создать здесь полноценную парковую зону для отдыха местных жителей", - отметила Пятова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что участок метро от станции "Селигерская" до "Физтеха" достроят до конца текущего года. Благодаря этому, почти 50 тыс. жителей района получат метро в шаговой доступности.