В Москве установили более 1 тыс. новых домовых указателей

Всего в этом году запланирована установка 1,2 тыс. городских и 3,7 тыс. домовых указателей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. новых домовых указателей установили в столице с начала года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. С начала этого года специалисты Комплекса городского хозяйства установили более 1 тыс. новых домовых указателей с названием улицы и номером дома", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в Москве все навигационные элементы - домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту. "Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Благодаря созданию единой системы навигации, москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту", - добавил заммэра.

Как уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, работы по установке домовых указателей прошли в Южном и Северном административных округах Москвы в районах Братеево, Даниловский, Донской, Зябликово, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Нагорный, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Южное, Головинский, Восточное Дегунино и ряде других.

"Всего в этом году запланирована установка 1,2 тыс. городских и 3,7 тыс. домовых указателей", - заключили в комплексе.