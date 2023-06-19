Почти 350 га полосы отвода освободили железнодорожники от борщевика в Мосузле

Особенное внимание уделялось действующим диаметрам и подготовке к запуску МЦД-3 и МЦД-4

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Железнодорожники освободили от сорной растительности около 730 га в Мосузле, из которых почти 350 га было занято борщевиком. Особенное внимание уделялось действующим диаметрам и подготовке к запуску МЦД-3 и МЦД-4, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На МЦД-1 борщевик ликвидировали на перегонах от Кунцево до Одинцово, от Савеловского вокзала до Лобни, а также на ветви от Лобни до аэропорта Шереметьево. На МЦД-2 - Текстильщики - Печатники, от Царицыно до Подольска, Рижская - Дмитровская, Волоколамская - Опалиха", - значится в сообщении.

Также работы были проведены на участках будущих МЦД-3 и МЦД-4: Электрозаводская - Сортировочная, Андроновка - Перово, Выхино - Панки; Апрелевка - Кокошкино, а также ветви до Новопеределкино, Очаково - Мещерская, Кучино - Ольгино. На перегонах Косино - Ухтомская, Панки - Томилино, Удельная - Быково будущего МЦД-3 было высажено почти 1,7 тыс. декоративных кустарников. Кроме того, окосили борщевик на некоторых перегонах МЦК, Павелецкого и Ярославского направлений МЖД, а также соединительных ветвях МЦК и радиальных направлений.

"Сезонные работы по окосу травы и борщевика в полосе отвода и междупутье проводятся с мая по октябрь и направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности движения. Лишняя растительность сокращает обзор машинисту, особенно на сложных участках. Поэтому железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, проводят санитарную вырубку, подстригают кустарник, окашивают траву. Древесные отходы утилизируются на месте с помощью дробилок", - добавили в пресс-службе.

Всего в 2022 году было окошено 2,4 тыс. га полосы отвода, заключили в МЖД.