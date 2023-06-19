Фотовыставка о пожарных и спасателях открылась в парке Северного речного вокзала в Москве

Горожане познакомятся с династиями пожарных и спасателей, узнают, как устроена их служба и что самое важное в работе огнеборцев и спасателей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новая серия фотовыставки в рамках проекта #Ценныекадры посвящена специалистам, связавшим жизнь с пожарно-спасательным гарнизоном Москвы. Изучить ее можно в парке Северного речного вокзала, сообщается в понедельник на портале мэра Москвы.

"Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы - мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой, оборудованием и новейшими технологическими разработками. Однако главным достоянием всегда были и остаются люди - профессионалы своего дела, ежесекундно готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Именно им посвящены стенды фотовыставки", - говорится в сообщении.

Горожане познакомятся с династиями пожарных и спасателей, узнают, как устроена их служба, почему женщины выбирают непростые профессии и что самое важное в работе огнеборцев и спасателей. Под каждым снимком расположен QR-код. Отсканировав его, можно перейти на сайт проекта ценные-кадры.рф, где опубликованы интервью с героями фотовыставки и специалистами городских служб.

Благодаря фотовыставкам под открытым небом горожане уже познакомились с работниками дорожного хозяйства и другими специалистами комплекса городского хозяйства - энергетиками, экологами, инженерами, кровельщиками, альпинистами и диспетчерами.