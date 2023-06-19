В Москве в 90% случаев рестораторы сами устраняют нарушения при размещении летних кафе

В городе устранили 244 нарушения

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рестораторы Москвы в 90% случаев устраняют нарушения при размещении летних кафе добровольно. В 2023 году количество таких случаев увеличилось в два раза, сообщила в понедельник пресс-служба Госинспекции по недвижимости, входящей в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Основная общегородская задача - это правовое регулирование и соблюдение рестораторами несложных правил по установке летних заведений. Для недопущения правонарушений и оперативного их устранения активно проводится профилактическая работа. Благодаря чему в этом году в 90,5% случаев рестораторы приняли меры и добровольно устранили нарушения при размещении летних кафе. Сейчас 244 нарушения устранены, 221 из них - силами владельцев летних заведений", - приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Всего инспекторы ведомства выявили 288 нарушений: 128 кафе были установлены незаконно и в схеме размещения не значились, 123 превысили разрешенную площадь, а расположение 37 веранд не соответствовало ситуационному плану. В рамках профилактики нарушений ежегодно для рестораторов Госинспекция по недвижимости организует вебинары. Информационно-разъяснительная работа способствует законности землепользования при размещении летних заведений общественного питания в столице.