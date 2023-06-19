Хуснуллин сообщил о планах создать аналог центра "Сириус" в Душанбе

Вице-премьер РФ отметил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой и намерен поднять эту тему на встрече с президентом республики Эмомали Рахмоном

ДУШАНБЕ, 19 июня. /ТАСС/. Российская сторона обсуждает с Душанбе создание аналога российского образовательного центра "Сириус" в Таджикистане. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы хотим сделать аналог "Сириуса", комбинированный вариант - расширение школы и элементы "Сириуса", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что подробно обсуждал этот вопрос с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. "Мы сегодня обсудили вопрос строительства дополнительно школы, сейчас мы находимся в школе имени Гагарина, <…> возможность ее расширения и развития, потому что есть интерес в этом", - пояснил российский Хуснуллин, добавив, что планирует поднять эту тему на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Образовательный центр "Сириус" создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка талантливых детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве. Для тиражирования опыта "Сириуса" в регионах России открываются центры поддержки талантливых детей, работающие по модели образовательного центра. На сегодняшний день они представлены в 70 субъектах РФ.

Общеобразовательная школа имени Юрия Гагарина в Душанбе - одна из пяти школ, строительство которых профинансировано российской стороной. Они были торжественно открыты 1 сентября 2022 года. Российский вице-премьер прибыл в Душанбе в качестве сопредседателя межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и РФ.