Власти Москвы назвали спокойной ситуацию с корью в столице

Во всех городских поликлиниках имеется запас вакцины в достаточном количестве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ситуация по заболеваемости корью в Москве спокойная, во всех городских поликлиниках имеется достаточный запас вакцины. Об этом ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник.

"Ситуация (с корью - прим. ТАСС) довольно спокойная. За прошедший учебный год был отработан стандартный алгоритм: если в школе заболевает ребенок, то все, кто потенциально контактировал с ним и не имеет прививки от кори, переходят на дистанционные занятия на 21 день. Защита от кори есть, она хорошо известна - это прививка. Благодаря тому, что все карты детей в Москве переведены в исключительно электронный вид, у нас существует полная база непривитых детей по всему городу", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве не только ведут регистр прививок, но и системно информируют родителей о том, какие прививки были пропущены и какие в ближайшем времени необходимо сделать. Врачи проанализировали анамнез каждого не привитого от кори ребенка и сформировали список тех детей, кому привиться от этого заболевания крайне необходимо. Родителям направили уведомления о необходимости вакцинации против кори, а также позвонили врачи поликлиник с разъяснением важности вакцинации. Всего уведомления отправили более чем четверти миллиона родителей.

"В настоящее время во всех городских поликлиниках имеется запас вакцины в достаточном количестве", - подчеркнула заммэра.

Она напомнила, что раньше основной причиной распространения кори было отсутствие иммунитета к болезни среди мигрантов. В ответ на эту проблему город организовал уникальную систему вакцинации для этой группы людей. В миграционном центре в Сахарово с 2019 года проводится целенаправленная обязательная иммунизация трудовых мигрантов против кори при получении патента на трудовую деятельность. В год вакцинацию проходит порядка 1 млн человек.