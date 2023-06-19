В ДНР намерены передать факты преступлений ВСУ в Артемовске в международные организации

Омбудсмен республики Дарья Морозова отметила, что по всем фактам заведены уголовные дела

МАКЕЕВКА/ДНР/, 19 июня. /ТАСС/. Все факты военных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название - Бахмут) будут переданы в международные организации. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"По всем фактам заведены уголовные дела. Со своей стороны я обращусь в международные правозащитные организации и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой", - сказала омбудсмен на пресс-конференции, добавив, что свидетельства о преступлениях будут переданы в ООН, Международный комитет Красного Креста и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Ранее аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР сообщал, что располагает доказательствами фактов насильственного вывоза детей из Артемовска спецподразделением украинской полиции "Белый ангел".

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей ВСУ. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений в ходе СВО.