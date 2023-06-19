Фасад вестибюля станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро в Москве готов более чем на 65%

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что архитектурная отделка скоро начнется и внутри вестибюля "Пыхтино", наземная часть которого является трехуровневой

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Внешняя отделка фасада вестибюля станции "Пыхтино" участка продления Солнцевской линии московского метрополитена выполнена более чем на 65%. Об этом сообщил в понедельник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Отделка фасада вестибюля тремя видами натурального материала практически выполнена. Стены облицованы светлым мансуровским и серым сибирским гранитом, а также черным габбро. Следующим этапом фасадных работ станет отделка части стен алюминиевыми ламелями и стеклянными витражами", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

По словам заммэра, витражные конструкции будут устроены в кассовом зале вестибюля и на платформенном участке, через них внутрь станции будет поступать естественный свет.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (группа компаний "Мосинжпроект" - генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что архитектурная отделка скоро начнется и внутри вестибюля "Пыхтино", наземная часть которого является трехуровневой. "На первом этаже расположится пассажирская зона, на двух верхних уровнях - блок помещений эксплуатационного персонала. Вестибюль будет связан с платформенным участком тремя лентами эскалаторов и лифтом для маломобильных групп пассажиров", - отметил он.

Глава холдинга добавил, что вестибюль станции "Пыхтино" расположен на примыкании улицы Летчика Грицевца к Боровскому шоссе. Расположение станции рядом с улицами Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова определило архитектурный облик "Пыхтино" - он посвящен авиационной тематике.

Ввод нового участка Солнцевской линии, куда входят "Пыхтино", "Аэропорт Внуково" и метромост через реку Ликову, улучшит транспортное обслуживание ТиНАО Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Солнцевская линия также была построена при участии специалистов ГК "Мосинжпроект", в ее составе действуют 12 станций - от "Делового центра" до "Рассказовки".