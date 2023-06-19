В Москве более 600 школьников приняли участие в психологических играх

Психологи провели игры на развитие коммуникации, эмоционального интеллекта, самопрезентации, принятия решений и другие

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 600 московских школьников приняли участие в психологических играх "Форсайт профессионального успеха", они развили надпрофессиональные навыки, узнали о правилах безопасности в интернете, приобщились к спорту, а также пообщались с собаками-терапевтами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В этом учебном году специалисты Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) столичного департамента образования и науки провели 41 психологическую игру "Форсайт профессионального успеха". Их посетили более 600 столичных школьников. Встречи проходили каждую неделю в рамках проекта "Субботы московского школьника". Большинство игр было направлено на формирование у подростков гибких навыков", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила педагог-психолог ГППЦ Оксана Голерова, основной акцент встреч был сделан на развитие надпрофессиональных навыков, которые будут полезны ребятам в любой сфере. Психологи провели игры на развитие коммуникации, эмоционального интеллекта, самопрезентации, принятия решений и другие важные темы. Одной из самых популярных тем стала "Психология для карьеры и жизни", где школьники пробуют себя в стратегическом планировании, развивают социальные навыки и находят свои сильные профессиональные стороны.

Еще одной популярной психологической игрой стал квиз "Познай себя". Его участники в формате мозгового штурма развивали навыки работы в команде, проверяли свои знания о психологии человека, узнавали о разных типах личности. Другие встречи были посвящены безопасному поведению в интернете, здоровому образу жизни и спорту.

"Особым вниманием пользовались игры с участием специально обученных собак. Их проводили специалисты по канистерапии. На таких занятиях собаки мотивируют школьников на активное участие в игре, реагируют на правильные ответы в викторинах и повышают настроение участников", - добавили в пресс-службе.

В рамках "Форсайта профессионального успеха" игры проходят на протяжении всего года в онлайн-формате. В июле школьников ждут на встречах "Эффект синергии" - о правилах жизни в большом городе; "Я шагаю по Москве" - о достопримечательностях столицы; "Как попасть в сеть и не пропасть" - о безопасности в интернете; и "В ритме спорта" - о пользе подвижного образа жизни. Принять в них участие можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись.