Более 16 тыс. московских школьников сдают ЕГЭ по информатике

Экзамен проводится в компьютерной форме

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике проходит в Москве, в нем принимают участие свыше 16 тыс. выпускников. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Москве 19 и 20 июня проходит единый государственный экзамен по информатике. В этом году на него зарегистрировались более 17 тыс. человек, из них свыше 16 тыс. - это выпускники текущего года. <…> Всего в экзаменационной работе 27 заданий, из них 16 можно выполнить вручную, а 11 требуют использования специализированного программного обеспечения. При этом участник может использовать компьютер для вычислений при выполнении любого задания экзамена", - говорится в сообщении.

Как рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования департамента образования и науки Андрей Постульгин, ЕГЭ по информатике проводится в компьютерной форме. На компьютере каждого участника экзамена установлено нужное программное обеспечение. Это редакторы электронных таблиц, текстовые редакторы, среды программирования на языках: школьный алгоритмический язык, С#, C++, Pascal, Java, Python. Полный список версий программного обеспечения можно посмотреть на сайте Регионального центра обработки информации Москвы (РЦОИ).

Отмечается, что правильность выполнения проверяется автоматически, без участия экспертов предметной комиссии. Каждое задание предполагает ответ в виде числа, строки символов или таблицы чисел. Компьютер сравнивает ответ с эталонным и добавляет баллы в случае совпадения. Набранные школьником первичные баллы пересчитываются в тестовые по стобалльной шкале в соответствии с таблицей перевода первичных баллов в тестовые.

"Свои результаты участники экзамена смогут узнать не позднее 30 июня (те, кто сдает 19 июня) или 3 июля (те, кто сдает 20 июня). Сделать это можно будет в своей образовательной организации или на портале mos.ru", - добавили в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что с 22 июня начнутся резервные дни основного периода ЕГЭ. Экзамены по всем предметам пройдут до 1 июля. Участие в них примут выпускники прошлых лет и текущего года, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основные дни, а также те, кто не набрал минимальное количество баллов по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике).