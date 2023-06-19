На территории кондитерско-булочного комбината "Черемушки" в Москве реконструируют ливневки

В результате работ планируется заменить и отремонтировать около 250 м имеющейся ливневой канализации

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ливневую канализацию реконструируют на территории кондитерско-булочного комбината "Черемушки" в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"На территории кондитерско-булочного комбината "Черемушки" реконструируют ливневую канализацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате работ планируется заменить и отремонтировать около 250 м имеющейся ливневой канализации. Реконструкция будет проведена в рамках обновления городской инженерной инфраструктуры.

"В городе проводится планомерная работа по обновлению и модернизации имеющейся инфраструктуры, в том числе инженерных сетей и коммуникаций. Эта работа должна положительно сказаться как на жизни горожан, так и на функционировании промышленных предприятий, расположенных в различных районах города", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.