Воспитатели Москвы подготовили мастер-классы для дошкольников

Материалы доступны на портале "Игры и занятия для дошкольников"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Педагоги дошкольного образования Москвы, авторы рубрик на портале "Игры и занятия для дошкольников", подготовили видеоролики для организации досуга детей во время летних каникул. Материалы помогут им познакомиться с окружающим миром, научиться мастерить оригинальные поделки, проводить дома опыты и эксперименты, сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба столичного департамента образования.

"Дети научатся плести из бисера, мастерить поделки из подручных материалов и создавать объемные аппликации. Так, педагог школы №1151 Наталья Мухина познакомит ребят с гигантами морских глубин - китами, а воспитатель школы №1420 Ольга Князькова предлагает посвятить свободное время лепке из пластилина и своими руками изготовить дымковские игрушки: барышню, лошадку, индюка", - отметили в пресс-службе.

Также вместе с педагогом школы №1566 Еленой Угрюмовой участники попробуют сделать пластилиновый натюрморт и портрет бурого медвежонка. Во время работы с пластичной массой у детей, как правило, развивается мелкая моторика, пространственное воображение и художественный вкус. Анастасия Стефановская, воспитатель школы №1287, в своем видеоролике делится идеей создания пособия для тех, кто уже увлекается математикой. Сделать его можно из подручных средств - крышек и белого скотча. Для тех, кто любит вырезать и клеить, подготовила ролик воспитатель школы №1566 Надежда Лабутина. Дети создадут из цветной бумаги объемные аппликации белого мышонка, курицу и цыпленка.

"Игры и занятия для дошкольников" - онлайн-ресурс для воспитателей и родителей детей дошкольного возраста, разработанный специалистами городского методического центра столичного департамента образования и науки. На портале представлены материалы и ссылки на полезные ресурсы для организации развивающих занятий. Еженедельно публикуются видеоинструкции московских воспитателей по проведению игр и творческих занятий.