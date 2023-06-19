Таджикистан передал здание школы Российско-таджикскому Славянскому университету

Отмечается, что передача здания позволит улучшить материальную базу учреждения и провести ремонтные работы.

ДУШАНБЕ, 19 июня. /ТАСС/. Здание одной из школ Душанбе передано в ведение Российско-таджикского Славянского университета (РТСУ). Церемония подписания документа об этом состоялась в рамках визита вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Душанбе, передает корреспондент ТАСС.

Договор подписали замминистра образования и науки РФ Константин Могилевский и министр образования и науки Таджикистана Рахим Саидзода. Согласно документу, здание средней образовательной школы № 52 города Душанбе передано на баланс РТСУ. Отмечается, что передача здания позволит улучшить материальную базу учреждения и провести ремонтные работы.

В церемонии также приняли участие Хуснуллин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

РТСУ был создан в Душанбе в 1996 году постановлениями правительств Таджикистана и России. Вуз является первым межгосударственным высшим учебным заведением обеих стран и пользуется статусом государственного университета как Таджикистана, так и России.