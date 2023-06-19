Проект "Stand Up лига" в Москве проведет занятия по основам жанра стендапа для молодежи

Занятия будут проводиться бесплатно

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Студия создания комедии проекта "Stand Up лига" проведет бесплатные занятия по актерскому мастерству и ораторскому искусству для молодых начинающих стендап-комиков. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Студия создания комедии проекта "Stand Up лига" открывает новый сезон 26 июня. Принять участие в проекте могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет - начинающие стендап-комики и те, кто просто интересуется этим жанром. Их ждут на мастер-классах по актерскому мастерству, технике речи, написанию комедии и других", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители занятий смогут узнать о том, как с помощью юмора завоевать внимание окружающих, где искать вдохновение и как сочинять шутки, изучить основы творческих методик. Наставниками и экспертами станут профессиональные медийные авторы, стендап-комики, дикторы, актеры и импровизаторы. Занятия будут проводиться бесплатно на площадке проектного офиса "Молодежь Москвы" городского комитета общественных связей и молодежной политики в формате открытых мастер-классов, куда может прийти любой желающий, однако для участия нужна предварительная регистрация.

"Студия создания комедии - то, к чему долго шел проект "Stand Up лига". Это пространство, где молодежь может собираться на постоянной основе и совершенствовать свои навыки в жанре комедии. Основная миссия лиги - развивать творческое сообщество комиков, и студия создания комедии на данный момент самая доступная точка входа в наше комьюнити, здесь рады всем. Проходить отбор не нужно. Ты просто приходишь, и тебя тут всегда встретит наше сообщество, поможет, поддержит", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Stand Up лига" Оксаны Яковлевой.