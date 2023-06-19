Московский урбанфорум запустил для студентов аналитическую лабораторию с использованием ИИ

Студенты-урбанисты будут работать в командах, чтобы обмениваться идеями и находить решения для составления свода тенденций развития города

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Организаторы Московского урбанистического форума запустили аналитическую лабораторию с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для работы студентов-урбанистов с чатом GPT. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

"Аналитическая лаборатория "UrbanExplorer: испытайте искусственный интеллект" для совместной работы студентов-урбанистов с чатом GPT стартовала в Московском урбанистическом форуме. <...> Студенты-урбанисты будут работать в командах, чтобы обмениваться идеями и находить решения для составления Urban Agenda - свода тенденций развития города, учитывающего изменения в экономике, культуре, экологии и других областях", - говорится в сообщении.

Лаборатория будет работать до 26 июня. Участники исследования будут использовать свои знания и навыки в области городского планирования для составления запросов чату GPT, с помощью которого будет применен искусственный интеллект для анализа данных и отслеживания последних урбанистических тенденций. Отмечается, что лаборатория является инновационным проектом, который объединит усилия студентов и технологических инноваций для составления свода решений в области городского планирования и создания более устойчивых, доступных и удобных для жизни городов.

"Участие в работе лаборатории поможет студентам получить новые знания и навыки, а также позволит научиться применять цифровые технологии в области строительства. В столице активно развиваются цифровые сервисы, которые упрощают и ускоряют работу застройщиков. Сейчас на mos.ru в онлайн формате предоставляются 33 услуги, из них 22 - исключительно в электронном виде", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Московский урбанистический форум - международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум проводится ежегодно с 2011 года.