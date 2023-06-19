В Рособрнадзоре заявили, что новая форма экзамена появится, когда ЕГЭ себя изживет

Как отметил глава ведомства Анзор Музаев, нынешнюю модель экзамена постоянно совершенствуют

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новая форма выпускного экзамена появится, когда текущая форма Единого государственного экзамена (ЕГЭ) себя изживет. Об этом рассказал в понедельник руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, как проэкзаменовать его. На сегодняшний день та модель, про которую мы говорили, мы ее совершенствуем, на месте не стоим, но она рабочая пока. Как она себя изживет, конечно, будет новая форма. Мы ежегодно пытаемся, чтобы она себя не изживала, чтобы шла в ногу со временем", - сказал он на пресс-конференции, посвященной предварительным результатам ЕГЭ.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе мероприятия, главное, чтобы экзамен был объективен. "ЕГЭ - это объективный экзамен, который позволяет школьникам вне зависимости от места проживания, учебы, продемонстрировать свои возможности и без тестовой части", - добавил он.

По словам Кравцова, ЕГЭ совершенствуется каждый год, и в случае изменений в процедуре экзамена, они будут объявлены до 1 сентября. При этом он отметил, что кардинальных изменений на будущий год не планируется.

"Ребята настроены уже на следующий год на сдачу ЕГЭ. И здесь если будут какие-то изменения, то обязательно надо широко обсуждать, заранее об этом говорить", - отметил министр.