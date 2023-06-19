Володин: нужно сделать все, чтобы подвиги павших в Великой Отечественной войне не забыли

Как напомнил спикер Госдумы, самым пострадавшим был в этой войне народ СССР, "куда входили представители разных национальностей"

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союзного государства, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что России и Белоруссии необходимо обеспечить сохранение памяти о героях, павших в Великой Отечественной войне.

"Наш долг сделать все, чтобы имена и подвиги павших героев не были забыты. Мы с вами видим, что происходит в мире: Вашингтон и Брюссель делают все для того, чтобы переписать историю Второй мировой войны. Мы не можем этого допустить", - отметил Володин в ходе сессии Парламентского собрания, которая проходит в понедельник в Витебске.

Он напомнил, что самым пострадавшим был в этой войне народ СССР, "куда входили представители разных национальностей: и русские, и белорусы, и украинцы, и армяне, и казахи, и киргизы, и грузины, представители других национальностей многонациональной страны". "Сегодня мы живем в своих странах, в своих независимых государствах, но мы должны беречь память о наших дедах, прадедах, независимо от того, в каких бы странах мы не проживали", - подчеркнул Володин, добавив, что на сессии Парламентского собрания парламентарии также намерены обсудить разработку проектов Союзного государства по сохранению объектов, имеющих мемориальное значение, их финансирование из бюджета Союзного государства.

Володин также в понедельник возложил цветы к Мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Витебск для проведения очередной сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.