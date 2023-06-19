Москалькова призвала создать социальный пакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам

Уполномоченный по правам человека в России заявила, что необходимо решить вопросы компенсации за утраченное имущество, вопросы по оплате ЖКХ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Единообразный пакет социальной помощи необходимо установить для белгородцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за регулярных обстрелов со стороны Украины, для этого необходимо определить их правовой статус. Об этом заявила журналистам в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я обратилась в правительство с просьбой, чтобы для этих людей был определен правовой статус. Только в таком случае мы можем выстроить единообразный пакет социальной помощи для людей, оказавшихся в этой трудной жизненной ситуации", - сказала Москалькова.

По ее словам, необходимо решить вопросы компенсации за утраченное имущество, вопросы по оплате ЖКХ. "Сегодня Министерство труда и социальных гарантий Белгорода определило, что людям приостанавливаются начисления за ЖКХ, но для этого им нужно войти на сайт этого министерства и оставить заявление. Для меня очень важно, поняли ли люди алгоритм, есть ли здесь какие-то трудности. Вопрос пенсионных выплат - как осуществляются, нет ли здесь препятствий, все ли получили те единовременные пособия, которые сегодня выделены из средств субъекта", - перечислила Москалькова.

Она сообщила, что выезжает в Белгородскую область, где посетит пункты временного размещения граждан, которые вынуждены были покинуть места проживания "из-за обстрелов нацистов". "После этого я сразу же переезжаю в Тулу, где буду тоже посещать пункты временного размещения для белгородцев. Очень важно, чтобы тот пакет социальных льгот, который сегодня установлен (он в основном регионального уровня, а не федерального), в полной мере был реализован", - добавила омбудсмен.

Приграничные районы Белгородской области в последнее время регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.