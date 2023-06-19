В Кузбассе открылся новый кампус регионального центра "Сириус"

Профильные смены будут проходить уже в июле

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Учебный и спальный корпуса регионального центра "Сириус. Кузбасс" открылись в понедельник в селе Елыкаево Кемеровского района Кемеровской области. Профильные смены будут проходить здесь уже с июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 2019 года у нас на базе центра "Сириус. Кузбасс" прошли обучение 7 тыс. школьников. Но в регионе их более 400 тыс., и нам надо применять наработанные навыки для развития всех детей в регионе. В этом будут задействованы все образовательные, культурные, спортивные объекты", - привели в пресс-службе слова губернатора Сергея Цивилева.

Он добавил, что в центре разрабатывается собственная концепция. "Этот год президент России объявил Годом педагога и наставника, а в Кузбассе это еще и Год детей. И в этот особенный год мы формируем новую, кузбасскую концепцию отношения к детям. Она заключается в том, что талантлив каждый ребенок, и мы должны помочь раскрыть эти таланты. Будем вести его с детского сада и до того, как он состоялся в профессии - через институт наставничества", - сказал Цивилев.

Для образовательных программ повышенного уровня приобретено современное оборудование: высокоточные микроскопы, 3D-принтеры, интерактивные станции для промышленного дизайна и проектирования, комплексы для занятий по робототехнике, мобильный планетарий и телескоп. Первые интенсивные профильные смены для школьников 5-11-х классов пройдут в июле, причем по физкультурно-спортивной направленности зачисляют детей с семи лет. Ожидается, что за год здесь побывают не менее 1,2 тыс. детей.

Региональный центр "Сириус. Кузбасс" был создан в 2019 году по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Проект является партнером федерального "Сириуса" и направлен на разработку собственной концепции выявления способностей у детей.