Крупнейший вуз Северного Кавказа запустил курсы русского языка в Иордании

Проект рассчитан на людей с различным уровнем подготовки

СТАВРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет запустил курсы по продвижению русского языка в Иордании. Проект рассчитан на людей с разным уровнем подготовки, сообщили журналистам в понедельник в управлении по информации и связям с общественностью университета.

"Северо-Кавказский федеральный университет расширяет границы продвижения русского языка на Ближнем Востоке. В Иордании ректор СКФУ Дмитрий Беспалов дал старт интенсивным курсам в формате "Литературного кафе". <…> Проект реализуется в двух форматах: рассчитан как на людей, абсолютно не владеющих русским языком, так и на граждан с начальным опытом. Лингвисты из СКФУ также разработали мастер-классы для детей и для взрослых", - говорится в сообщении.

Первый интенсив прошел в Аммане на базе Российского центра науки и культуры. "Языковой интенсив дает возможность начать говорить по-русски простыми конструкциями, позволяет "включиться" в культурную среду России в игровой форме. Отмечу, что такие проекты с успехом стартовали уже в Сирии, Ливане, Иране, теперь и в Иордании", - цитирует управление ректора вуза.

Во время рабочей поездки в Иорданию представители университета обсудили расширение сотрудничества, развитие научных и образовательных проектов с иорданскими университетами. Результатом академического сотрудничества должно стать формирование совместных научных коллективов по развитию инновационных технологий.