Омбудсмены РФ и Украины помогли воссоединению 36 семей, разлученных в результате СВО

Татьяна Москалькова заявила, что постоянно на связи с уполномоченным по правам человека на Украине Дмитрием Лубинцом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Омбудсмены России и Украины содействовали воссоединению 36 российских и украинских семей, разъединенных в результате боевых действий. Об этом сообщила журналистам в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Есть семьи, разделенные в связи с боевыми действиями, когда часть семьи осталась на Украине, часть - в России. Здесь мы постоянно на связи с уполномоченным по правам человека на Украине [Дмитрием Лубинцом] с тем, чтобы помочь воссоединиться детям с родителями или опекунами, взрослым людям, которые разъединены этой ситуацией. Вот уже 36 семей были бы соединены", - сказала Москалькова.