В подтопленном из-за ливня хуторе в Адыгее стабилизировали ситуацию

Уровень воды снизился, сообщил глава района Заур Хамирзов

МАЙКОП, 19 июня. /ТАСС/. Ситуация в хуторе Кармолино-Гидроицкий в Вольненском сельском поселении Кошехабльского района, в котором в воскресенье из-за интенсивного ливня вновь попали в зону подтопления 11 подворий, стабилизировалась. Уровень воды снизился, сообщил в понедельник в Telegram-канале глава района Заур Хамирзов.

"В хуторе Кармолино-Гидроицкий продолжаются бесперебойные работы по устранению последствий паводка. Вследствие обильных осадков в зоне подтопления оказались 11 подворий. На данный момент уровень воды снизился, ситуация стабилизировалась", - написал он с уточнением, что населенный пункт вновь попал в зону подтопления из-за интенсивного ливня в воскресенье.

Специалистами производится откачка воды с помощью помпы и ассенизаторской машины, также ведутся работы по очистке канав и стоков с помощью экскаватора. Жителям пострадавших участков доставлена питьевая бутилированная вода, добавил глава района.

Ранее со ссылкой на Хамирзова сообщалось, что в воскресенье под ударом стихии вновь оказался хутор Кармолино-Гидроицкий в Вольненском сельском поселении. Подтоплено 11 подворий, в дома вода не попала.

Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о прогнозируемых в регионе ливнях в сочетании с грозой и градом и ветром, порывы которого могут достигать 22 м/с. В республике также предупредили о подъеме уровня рек, в частности, Кубань, Лаба, Чамлык в Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском, Тахтамукайском районах. Подъем возможен местами с достижением опасных отметок.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике сообщалось, что по состоянию на утро 5 июня порядка 200 придомовых территорий было подтоплено из-за ливней в селах Кошехабльского и Майкопского районов. Введен режим ЧС межмуниципального уровня. В Кошехабльском районе это было повторное подтопление: из-за дождей и разлива реки 27 мая оказались подтопленными свыше 100 придомовых территорий в поселке Майском, хуторе Красном и селе Вольное, вода зашла в 10 домовладений. Спасатели в минувшие выходные дни устраняли последствия ливней в поселке Каменномостском Майкопского района, где из-за продолжительных ливней 16 июня произошло подтопление 48 придомовых территорий.