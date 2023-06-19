Российская анимационная студия разрабатывает нейросеть для производства контента

С помощью нейросети аниматоры смогут автоматизировать процесс создания массовых сцен

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российская анимационная студия Magic Factory разработает собственную нейросеть, которая поможет ускорить создание массовых сцен в анимации, кино и видеоиграх. Об этом в понедельник сообщил ТАСС генеральный директор Magic Factory Сергей Демчев.

"Применение искусственного интеллекта уже сейчас является важной составляющей производственного цикла студии. В дальнейшем с помощью нейросети мы намерены автоматизировать процесс создания массовых сцен в анимации, загрузив в программу множество различных движений и персонажей. В итоге по текстовому запросу можно будет получать шаблон необходимой массовой сцены", - рассказал он.

По словам руководителя компании, Magic Factory также использует технологию Motion capture и игровой движок Unreal Engine 5, обогащенный собственными IT-технологиями. Эти технологии применяются для работы над полнометражным фильмом "Формула воды", который создается в партнерстве с киностудией "Союзмультфильм". Ранее студии также совместно выпустили анимационную картину "Чинк: хвостатый детектив".

Кроме того, в этом году Magic Factory открыла собственный павильон Virtual Production, где технологии ARFX и XR применяются для съемок рекламы, музыкальных клипов, фильмов, сериалов и трансляций.