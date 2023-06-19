В Кремле отметили большой вклад ОП РФ в укрепление консолидации общества

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков поблагодарил членов палаты за трехлетнюю работу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ вносит большой вклад в укрепление стабильности в обществе, в его консолидацию. Такое мнение высказал в понедельник начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на итоговом заседании седьмого состава палаты.

"Мы живем в эпоху больших перемен и трансформаций, и общественная палата вносит большой вклад в укрепление стабильности в обществе и его консолидации. Фактически каждый год за работу вашего состава сталкивались с совершенно новыми вызовами", - сказал Новиков.

Он поблагодарил всех за трехлетнюю работу. "Завтра состав палаты обновится примерно на 40%. 60% - то есть большинство из вас - продолжит свою работу, свой труд на благо общества и государства. Спасибо большое за ваши усилия", - отметил руководитель управления.

Новиков напомнил, что общественники вели работу по внесению поправок в Конституцию РФ. "ОП стала своеобразным центром этой работы. <..> 11 поправок, которые были сформулированы членами ОП, отражены в тексте основного закона нашей страны", - сказал он, уточнив, что это поправки, касающиеся защиты интересов семьи и семейных ценностей, адресной соцподдержки и индексации пенсий, доступности качественной медпомощи, поддержки гражданского общества и добровольческой деятельности, сохранения исторической памяти, противодействия фальсификации истории. "Именно эти поправки стали одними из самых одобряемых в нашем обществе, потому что они были сформулированы с прямом диалоге с людьми, и задача ОП - обеспечивать этот диалог", - сказал Новиков.

Он также напомнил, что палата провела большую работу по внесению изменений в основы культурной политики и законодательства в области охраны и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Также заслугами ОП седьмого состава Новиков назвал создание реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, работу по организации нового детского движения и совершенствованию института общественных наблюдательных комиссий.

Как отметил Новиков, в начале специальной военной операции России на Украине палата способствовала консолидации общества, помогала донести до граждан позицию государства о причинах СВО. "Был послан внятный сигнал, что некоммерческое общество идет в полном согласии с политикой президента и государства по защите нашей страны от неонацистской угрозы", - подчеркнул он. Начальник управления президента добавил, что палата активно включилась в работу по интеграции новых регионов в систему гражданского общества. "Завтра состоится заседание уже нового, восьмого состава. Оно тоже будет историческим, поскольку впервые в качестве полноправных членов там будут участвовать палаты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Новиков.