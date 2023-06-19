19 июня, 09:46

В Москве в ходе рейда пресекли 2,5 тыс. нарушений ПДД на электросамокатах и велосипедах

По данным ГИБДД, в частности, из них составили 560 материалов в отношении лиц, использующих велосипеды

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции в ходе рейда на выходных пресекли более 2,5 тыс. нарушений правил дорожного движения, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

"Управлением Госавтоинспекции Москвы подведены итоги рейда, направленного на профилактику правонарушений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности и велосипедов. По итогам мероприятия, прошедшего 17 и 18 июня, автоинспекторами пресечено более 2,5 тыс. нарушений ПДД РФ со стороны лиц, использующих средства индивидуальной мобильности и велосипеды", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, из них составлено материалов: 560 - в отношении лиц, использующих велосипеды и 1048 - в отношении лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. 936 материалов составлено за нарушения ПДД в отношении курьеров служб доставки. 

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