Володин поручил обсудить в Думе единый тариф на билеты на поезда из Москвы в Минск

Спикер Госдумы заявил о необходимости разобраться в вопросах ценообразования железнодорожных билетов на этом направлении

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союзного государства, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы по транспорту Евгению Москвичеву разобраться в вопросах ценообразования железнодорожных билетов из Москвы в Минск, а также обсудить введение единых тарифов на такие билеты. Так он прокомментировал выступление депутата Госдумы Василия Власова, заявившего, что стоимость железнодорожных билетов от Москвы до Смоленска в несколько раз ниже, чем от Смоленска до Минска.

"Давайте поручим коллеге Москвичеву, председателю комитета по транспорту, разобраться в вопросах ценообразования. <…> Если из Москвы до Минска - половину [пути] - проезжают за 1 100 [рублей], а [за] вторую половину уже надо платить в разы больше - где же логика? Какая у нас с вами объединенная транспортная система? Мы что специально делаем, чтобы у нас граждане из России не ехали в Минск и наоборот?" - отметил Володин в ходе сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которая проходит в понедельник в Витебске.

По его словам, если информация о разбросе цен на билеты подтвердится, то с этим вопросом следует "обратиться к президенту Российской Федерации и президенту Республики Беларусь".

"Давайте мы этот вопрос, эту тему вынесем на заседание Государственной думы. <…> Надо сбалансировать все эти темы и выйти на единый тариф", - подчеркнул Володин.