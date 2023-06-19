В Белоруссии подготовили изменения в УК о принудительном лечении педофилов

Как сообщили в Генпрокуратуре республики, клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, включает в том числе применение химической кастрации

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Белорусское МВД подготовило изменения в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающие принудительное лечение педофилов. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии в своем Telegram-канале.

"По инициативе генеральной прокуратуры утвержден план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, утвержден механизм реабилитации жертв сексуального насилия. Подготовлены изменения в уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре проинформировали, что министерством здравоохранения разработан и утвержден "клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в т. ч. применение химической кастрации".

В ведомстве отметили, что президентом Белоруссии Александром Лукашенко поддержаны инициативы генпрокуратуры о проработке вопросов, касающихся "установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри". Также глава государства поддержал внедрение в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи, усиления контроля за ранее судимыми лицами, в том числе с использованием электронных браслетов.