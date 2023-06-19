Свыше 6 тыс. растений высадят на севере Москвы в рамках благоустройства жилого комплекса

Общая площадь благоустройства составит около 19 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 6 тыс. растений высадят в районе Западное Дегунино на севере Москвы в рамках благоустройства четвертой очереди жилого комплекса "Селигер сити". Об этом сообщает в понедельник Москомстройинвест.

"Общая площадь благоустройства составит порядка 19 тыс. кв. м, на территории планируется высадить различные сорта растений и деревьев", - рассказали в пресс-службе. Здесь отметили, что на центральные аллеи новой очереди будут высажены клены, шаровидные ивы, жимолость и кизильник. Цветники сформируют на основе многолетних трав: тысячелистника, эхинацеи, шалфея и очитка.

Как отметила руководитель ведомства Анастасия Пятова, зеленые декоративные группы появятся и у входов в корпуса. Вдоль сухого фонтана будут высажены деревья, которые создадут дополнительную тень в жаркий день, а на крыши паркинга появится невысокий кустарник. "Растения и деревья подобраны таким образом, чтобы их цветение продолжалось в течение всего сезона, кроме того, все посадки являются гипоаллергенными и устойчивыми к температурным перепадам", - сказала Пятова.

Концепция благоустройства также предполагает устройство декоративного освещения: светильники и прожекторы для деревьев, а также точечную подсветку для газонов. "Создание таких масштабных общественных пространств, способных стать новыми знаковыми точками и своего рода визитными карточками каждого из районов города - это задача, которую перед столичными властями и застройщиками ставит мэр Москвы Сергей Собянин", - добавила Пятова.

В комитете напомнили, что жилая часть комплекса "Селигер сити" состоит из девяти разновысотных корпусов. При этом, первая, вторая и третья очереди комплекса уже сданы в эксплуатацию. "В настоящее время ведется строительство заключительной, четвертой очереди проекта, в центральной части комплекса расположен двор-парк с прудом, пляжем, спортивными и детскими площадками", - уточнили в комитете.