Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби

Профилактика продлится примерно 40 минут

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы проведут в понедельник, 19 июня, профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Сегодня в 18:00 начнется профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, она продлится примерно 40 минут. На время проведения работ священное пламя перенесут с помощью специального факела на временную горелку - точную уменьшенную копию основной", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль.

"Впервые священный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года, и вот уже более 56 лет он на боевом посту. Мемориал находится под постоянным контролем специалистов газового хозяйства, он оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в сегодняшней церемонии профилактики примут участие дети - победители IV Всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь". Это мероприятие проводится ежегодно с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.