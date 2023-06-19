Компания в Казахстане разорвала контракт с Лепсом на организацию концерта в городе Конаеве

АСТАНА, 19 июня. /ТАСС/. Компания Makao Luxury Village Resort, которая должна была предоставить площадку для выступления российского певца Григория Лепса в казахстанском городе Конаеве, решила отменить договоренности с организаторами концерта. Об этом сообщила пресс-служба этого комплекса для загородного отдыха.
Ранее в казахстанских СМИ появилась информация, что концерт Лепса должен был пройти на базе комплекса 8 июля. Ряд изданий распространил данные о том, что некоторые активисты требуют отмены концерта Лепса из-за его позиции по конфликту вокруг Украины.
"Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе комплекса заверили, что возврат билетов осуществляется по месту их приобретения.
Город Конаев является административным центром Алма-Атинской области.