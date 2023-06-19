В Подмосковье с начала сезона совершили около 2 млн поездок на электросамокатах

Наибольшее число поездок зафиксировали в Красногорске

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около 2 млн поездок на электросамокатах совершили жители и гости Московской области с начала сезона кикшеринга. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"С начала апреля, когда в Московской области был открыт сезон кикшеринга, жители и гости региона совершили около 2 млн поездок. <...> Количество электросамокатов, доступных к аренде, увеличилось в два раза - до порядка 23 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднее время аренды составляет 18 минут, а среднее расстояние - 3 км. Самые протяженные поездки зафиксированы в Одинцове и Химках - 35 км за одну поездку.

"За три месяца работы кикшеринга в Подмосковье мы отметили, что по-прежнему чаще всего электросамокатами пользуются при поездках на небольшие расстояния, чтобы доехать от станций или остановочного пункта в сторону дома или работы. Наибольшее число поездок зафиксировано в Красногорске - порядка 80 тыс., а также в Мытищах (почти 78 тыс.) и в Люберцах (более 40 тыс.). В этих городах электросамокаты превратились в полноценный микротранспорт для коротких внутригородских поездок", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

В министерстве напомнили о важности соблюдения ПДД при использовании электросамокатов. При использовании средства передвижения следует убедиться в исправности тормозов, не кататься вдвоем на одном самокате, не ездить в состоянии опьянения. После завершения поездки следует правильно парковаться, не мешая и не загораживая путь пешеходам.