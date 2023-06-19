19 июня, 11:12

Перенесшего операцию на сердце режиссера Александра Сокурова выписали из больницы

Ему провели плановую операцию на сердце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Кинорежиссер Александр Сокуров выписан из больницы, где ему была проведена плановая операция на сердце. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в его окружении.

"Александр Николаевич чувствует себя хорошо. Сегодня выписали", - рассказал собеседник агентства.

О том, что Сокуров был госпитализирован для проведения плановой операции на сердце, ТАСС сообщал 14 июня со ссылкой на окружение режиссера. Сам госпитализированный отмечал, что его состояние находится в норме, и высказывал благодарность врачам. 

Теги:
РоссияСокуров, Александр Николаевич
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