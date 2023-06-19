ООН: температура в Европе в 2022 году на 0,79 градуса превысила средние значения за 30 лет

В докладе отмечается, что в 2022 году средняя температура в Европе была на 2,3 градуса Цельсия выше, чем доиндустриальную эпоху (1850-1900)

ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Лето 2022 года в Европе было самым жарким за время наблюдений за погодой и климатом, а средняя температура за прошлый год на 0,79 градуса Цельсия превысила средние показатели периода 1991-2020 годов Об этом сообщила в понедельник в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

Как отмечается в докладе ВМО, подготовленном совместно с европейской службой по изменению климата Copernicus, в 2022 году средняя температура в Европе была на 2,3 градуса Цельсия выше, чем доиндустриальную эпоху (1850-1900). Прошлое лето "было самым теплым за время наблюдений" в Европе, а весь 2022 год вошел в первую четверку самых теплых лет - средняя температура на 0,79 превысила показатели 1991-2020 года. Этот период используется в качестве стандартного эталона для сравнения изменений температуры.

Температурные рекорды продолжаются в 2023 году. "Средние глобальные температуры воздуха у поверхности Земли в первые дни июня были самыми высокими, причем, со значительным отрывом, для этого времени года", - отметила ВМО в опубликованном в минувшую пятницу в Женеве сообщении для прессы, сославшись на сведения Copernicus. В свою очередь "глобальная температура поверхности моря достигла в мае нового максимума второй месяц подряд", а в июне были зафиксированы "беспрецедентные для этого времени года" показатели, особенно в Северной Атлантике. По состоянию на 16 июня "температура поверхности моря оставалась исключительно высокой".

"Во всем мире температуры поверхности моря имеют значения на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в то же время в прошлом году. Это может показаться не таким уж большим, но учитывая общую поверхность океанов и их теплотворную способность, речь идет фактически об огромном количестве тепловой энергии, поглощаемой океаном", - заявил директор департамента инфраструктуры ВМО Энтони Ри. Он пояснил, что повышение температуры океанов может оказать воздействие на погодные условия, привести к усилению циклонов и утрате биоразнообразия.

В ВМО обратили внимание также на значительное уменьшение в мае 2023 года площади морского льда в Антарктике. Согласно наблюдениям со спутников, "в третий раз в 2023 году морской лед достиг в мае своего рекордно низкого значения" для этого месяца. Средняя площадь антарктического льда в мае составляла 8,8 млн кв. ком, что на 1,8 млн кв. км меньше средних показателей в 1991 - 2020 годах.