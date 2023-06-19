Рогов считает, что угрозы распространения холеры на Запорожье после ЧС на ГЭС пока нет

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что "все равно пристально следить за чистотой - это, естественно, озвучивается администрацией, санитарными службами"

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Рисков и угрозы распространения холеры в Запорожской области после разрушения Каховской ГЭС пока нет. Такое мнение высказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Никакого затопления скотомогильников, отходов, мест, где берется вода, не было. Все равно пристально следить за чистотой - это, естественно, озвучивается администрацией, санитарными службами. Во-первых, холерный вибрион, который обнаружили в низовьях Днепра, - это несколько сотен километров от нас. С учетом еще линии боевого соприкосновения и невозможности ее пересечения. Во-вторых, между обнаружением холерного вибриона и прогрессирующим распространением холеры как таковой есть очень немаленькая дистанция, которая при проведении санитарных мер становится непреодолимой для заразы. Поэтому пока никаких рисков, никакой паники или угроз я не вижу", - сказал он.

Рогов добавил, что на данный момент информации о распространении инфекционных заболеваний в Запорожской области на фоне разрушения плотины Каховской ГЭС не поступало.

Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины ранее сообщил, что холеровидный вибрион выявлен в пресных водоемах в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. По последним данным, 35 человек погибли, 110 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.