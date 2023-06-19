Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минтруд России подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Так, в следующем году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Будем отдыхать с 1 по 8 января 2024 г. (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года)", - говорится в публикации.

Как уточнили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ, в феврале россияне будут отдыхать с 23 по 25 число в связи с празднованием Дня защитника Отечества. На празднование Международного женского дня в 2024 году выделят три дня с пятницы по воскресенье - с 8 по 10 марта.

Отмечается, что на майские праздники запланировано по четыре выходных дня - с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Кроме того, выходным будет День России 12 июня, который выпадает на среду. Также два нерабочих дня запланированы ко Дню народного единства - 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).