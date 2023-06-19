Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Даниловском районе

Также мэр Москвы поздравил врачей, фельдшеров и медицинских сестер с Днем медицинского работника

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 2 детской городской поликлиники № 91 в Даниловском районе по адресу: улица Лестева, дом 5 и поздравил сотрудников учреждения с Днем медицинского работника.

"С новосельем! Рады вернуться в свою поликлинику? Я думаю, в новой поликлинике отношения между врачом и пациентом будут добрее", - сказал Собянин в понедельник.

"Поздравляю московских врачей, фельдшеров и медицинских сестер с профессиональным праздником - Днем медицинского работника", - добавил мэр.

В течение нескольких последних дней первых пациентов приняли еще пять реконструированных поликлиник - филиал № 2 ДГП № 130 (Фили-Давыдково, улица Пивченкова, дом 9), филиал № 2 ГП № 170 (Чертаново Южное, Варшавское шоссе, дом 148, корпус 1), филиал № 2 ГП № 180 (Строгино, улица Исаковского, дом 16, корпус 2), филиал № 5 ГП № 175 (Восточный, Западная улица, дом 2), филиал № 2 ГП № 210 (Братеево, Алма-Атинская улица, дом 3, корпус 3).

Кроме того, в понедельник начала работу и построенная взрослая поликлиника в Измайлово (Измайловский проспект, дом 63) - в перспективе головное здание ГП № 191. Также вышел из реконструкции филиал № 3 ДГП № 32 (Красносельский, Ольховская улица, дом 35, строение 1). Таким образом, в середине июня в Москве начинают работу сразу восемь поликлиник.

"У нас сегодня особое открытие было в Измайлово. Замечательная поликлиника. На сегодняшний день очень радует, что идет стремление к здоровому образу жизни. Сегодня пациенты отметили то, что [все сделано] комфортно. Что касается врачей, мы действительно почувствовали себя на высоте", - сказала главный врач ГБУЗ "ГП №191 ДЗМ" Мария Соколова.

В свою очередь главный врач ГБУЗ "ГП №170 ДЗМ" Ирина Полунина отметила, что в здании филиала после реконструкции стало "комфортно, эргономично, удобно, уважительно". "Врачи это оценили, потому что предоставлены уникальные возможности", - сказала главный врач.

О реконструкции поликлиник

В столице сейчас завершена реконструкция 89 поликлиник из 201, включенной в городскую программу модернизации амбулаторного звена. Остальные 112 зданий находятся в работе, большинство - в высокой степени готовности.

Трехэтажное здание медицинского учреждения в Даниловском районе площадью около 1,9 тыс. кв. м было построено в 1965 годы. В последние годы в нем размещается филиал № 2 детской городской поликлиники № 91, медицинскую помощь в котором получают свыше 10 тыс. детей - жители районов Даниловский и Донской.