В Крыму объявили штормовое предупреждение сильного ветра, ливней и гроз

Порывы ветра могут достигать до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в понедельник в Республике Крым из-за ожидаемых ливней, гроз, града и ветра до 25 м/с, сообщается в Telegram-канале Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 19 июня 2023 года. По данным крымского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июня в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

На малых реках северного предгорья и Южного берега Крыма прогнозируется кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.