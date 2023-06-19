На Новоалексеевской улице на северо-востоке Москвы проведут ремонт исторической ограды

Также для сохранения исторического облика района капитально отремонтируют дом 122 на проспекте Мира

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ремонт исторической ограды образца конца позапрошлого века проведут на нечетной стороне Новоалексеевской улицы на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает в понедельник префектура Северо-Восточного округа столицы со ссылкой на главу управы Алексеевского района Вадима Бужгулашвили.

"В этом году проведут ремонт ограды конца XIX века на нечетной стороне Новоалексеевской улицы, она находится рядом с местом, где раньше было старейшее предприятие СВАО - завод "Водоприбор", частично ограду уже привели в порядок: в прошлом году отреставрировали участок на четной стороне улицы, который имеет статус объекта культурного наследия", - сказали в префектуре, отметив, что ограда на нечетной стороне такого статуса не имеет, поэтому жители района обратились в управу с предложениями, беспокоясь, что ограду снесут и заменят новоделом. "Предложения, которые мы обсудили с жителями, будут учтены заказчиком при производстве работ", - заверил глава управы, слова которого приводит префектура.

Также для сохранения исторического облика района капитально отремонтируют дом 122 на проспекте Мира. "Его возвели в середине прошлого века, к слову, в 1980-х годах здесь жил летчик-космонавт Герой Советского Союза Константин Феоктистов", - продолжили в префектуре.

По словам главы управы, фасад дома расчистят, утраченные кирпичи воссоздадут, нижнюю часть фасада покрасят в соответствии с колористическим паспортом, а плитку на цоколе восстановят. "Работы проводят, руководствуясь проектной документацией, в здании отремонтируют кровлю и инженерные сети", - заключил Бужгулашвили.