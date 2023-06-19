Россияне считают, что старость начинается в среднем с 63 лет

По данным опроса ВЦИОМ, при нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах респонденты ожидают дожить до 79 лет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Участники опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения полагают, что старость в России в среднем начинается с 63 лет. Результаты опроса опубликованы на сайте центра в понедельник.

"В наши дни россияне считают, что старость в среднем начинается с 63 лет, за период измерений эта граница сдвинулась на год вперед (2020 год - 62 года, 2017 год - 62 года). Женщины отодвигают границы старости до 64 лет, это на два года больше в сравнении с мужчинами (62 года), но еще дальше ее отодвигают те, кто уже близок или перешагнул этот рубеж: среди россиян старше 60 лет показатель составляет 68 лет, и это на 10 лет больше, чем у молодежи до 25 лет (58 лет)", - говорится в тексте опроса.

В среднем при нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах опрошенные россияне ожидают дожить до 79 лет, при этом женщины планируют жить дольше мужчин на два года (80 лет против 78 лет). В идеальных же условиях россияне, по их мнению, могли бы дожить до 85 лет, а максимально - 150 лет.

Более половины респондентов (59%) считают, что к пожилым в обществе относятся с уважением, 34% придерживаются обратного мнения. Говоря о конкретных проблемах, с которыми сталкиваются пожилые люди в наши дни, россияне на первое место поставили бедность, низкие пенсии (61%), болезни, ухудшение здоровья (40%) и трудности в использовании цифровых технологий - телефонов, интернета и др. (25%).

Опрос был проведен 10 июня 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.