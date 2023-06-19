На юго-востоке Москвы с начала 2023 года провели свыше 80 проверок пожарной безопасности

Также проводятся тактические учения со студентами и сотрудниками предприятий

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 80 проверок соблюдения мер пожарной безопасности на территориях предприятий и учебных заведений провели с начала года на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает в понедельник префектура Юго-Восточного административного округа столицы, подводя итоги состоявшегося заседания совета директоров ЮВАО.

"Как сообщил главный госинспектор по пожарному надзору районов округа Александр Саблин, только за 2023 год в округе было проведено 89 надзорных мероприятий и выявлено более 900 нарушений, которые сейчас устраняются или уже устранены", - сказали в префектуре.

Здесь отметили, что представители ОАО "Газпромнефть-МНПЗ", НИУ МЭИ и Государственного университета управления, Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова и других учреждений рассказали о проверке и модернизации систем противопожарной защиты и путей эвакуации. Кроме того, проводятся в округе тактические учения со студентами и сотрудниками предприятий.

"На первом месте - безопасность предприятий, организаций и населения, важны как состояние пожарной безопасности на предприятиях округа, так и эксплуатация защитных оборонных сооружений на их территориях", - заметил префект округа Алексей Цыбин, слова которого приводит в своем сообщении префектура.